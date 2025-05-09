МВД сообщило о новых фактах кибермошенничества

8 мая с банковских карт отдельных граждан с использованием различных киберметодов были украдены 5000, 1010, 2000, 1000, 880, 849, 744, 660, 600, 200, 160, 125, 73, 50 и 42 ман.

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, продолжаются кражи с банковских карт граждан. Код CVV/CVC на карте, ОТР-код, отправленный по SMS, логины и пароли, необходимые для доступа к другим системам, принадлежащим гражданину, а также PIN-код карты являются конфиденциальной информацией. В случае предоставления этих сведений неизвестным лицам денежные средства на вашем счете окажутся под угрозой, а если денег нет, то злоумышленники могут взять кредит от вашего имени.

Гражданам еще раз рекомендуется с осторожностью относиться к предложениям, связанным с привлекательными заработками, страховкой, визовыми вопросами, объединением банковских счетов и выплатами доходов, которые поступают по подозрительным звонкам. Категорически запрещается сообщать личные банковские данные незнакомым лицам, это – опасно.