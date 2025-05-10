Посол Турции: Быть вместе в печальные и радостные моменты нас научил великий лидер Гейдар Алиев

"Окончание Второй Карабахской войны победой Азербайджана является результатом работы общенационального лидера Гейдара Алиева в этом направлении".

Как передает АПА, об этом журналистам сообщил посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн.

Посол отметил, что фраза "одна нация - два государства" отчетливо проявляет себя в отношениях Турции и Азербайджана: "Быть вместе в Карабахской войне, в печальные и радостные моменты нас научил великий лидер Гейдар Алиев. Во время землетрясения, произошедшего 6 февраля, азербайджанская сторона еще раз продемонстрировала свое братство. Мы будем вечно помнить Гейдара Алиева".