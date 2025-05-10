Разоблачена дезинформационная поддержка, оказанная Арменией Индии

В сообщении, распространённом армянскими СМИ, отмечается: ««Согласно полученной мною информации, Индия ввела запрет на импорт товаров из Азербайджана. Это очень неправильное решение». Как сообщает «AПA», об этом заявил на пресс-конференции чрезвычайный и полномочный посол Пакистана в Азербайджане Гасим Мохиуддин».

Эта новость также была распространена на некоторых азербайджаноязычных страницах в социальных сетях.

Faktyoxla Lab. проверил достоверность этой информации.

Прежде всего обратим внимание на заявление посла Пакистана в Азербайджане Гасима Мохиуддина. На пресс-конференции он на самом деле сказал следующее:

«Я не видел решения Индии о запрете на импорт товаров из Азербайджана. Это было бы очень неправильным шагом».

Во-вторых, в уведомлении Министерства торговли и промышленности Индии от 2 мая 2025 года упоминается запрет на товары, принадлежащие Пакистану, которые импортируются или транзитируются через Пакистан. В этом документе название Азербайджана никак не упоминается.

Одновременно в социальных сетях распространяются призывы гражданам Индии отменить свои туристические поездки в Азербайджан и Турцию, а также бойкотировать эти страны.

В ходе мониторинга социальных сетей в связи с кампанией наше внимание привлекло активность пользователей армянской национальности.

Следует отметить, что в проведённой информационной операции армяне также ссылаются на публикацию антинациональной азербайджаноязычной страницы под названием «Hamam Times».

Вывод:

- Информация, распространяемая рядом армянских сайтов и поддерживающих их азербайджаноязычных страниц, о введении Индией запрета на импорт товаров из Азербайджана не соответствует действительности и является фальшивкой;

- Армения продолжает сотрудничество с Индией и в информационном пространстве, создавая ложные нарративы.

Источник: faktyoxla.az