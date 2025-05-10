Президент Ильхам Алиев: Мы работаем над проектом канатной дороги, которая соединит Шушу с Ханкенди
Мы работаем над проектом канатной дороги, который соединит Шушу с Ханкенди.
Об этом сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на открытии Агдамского центра мугама.
«Строительство канатной дороги в городе Лачин, вероятно, начнется в этом году. Похожий проект есть и в Кяльбаджаре. То есть это будет прекрасное средство, как с точки зрения туризма, так и для комфортного передвижения людей», - отметил глава государства.
Источник: АЗЕРТАДЖ
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