Президент Ильхам Алиев: Мы работаем над проектом канатной дороги, которая соединит Шушу с Ханкенди

Мы работаем над проектом канатной дороги, который соединит Шушу с Ханкенди.

Об этом сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на открытии Агдамского центра мугама.

«Строительство канатной дороги в городе Лачин, вероятно, начнется в этом году. Похожий проект есть и в Кяльбаджаре. То есть это будет прекрасное средство, как с точки зрения туризма, так и для комфортного передвижения людей», - отметил глава государства.

Источник: АЗЕРТАДЖ