Официальные лица государства и правительства почтили память великого лидера на Аллее почетного захоронения - ФОТО
10 мая – 102-я годовщина со дня рождения архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.
Премьер-министр Али Асадов, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, руководитель Администрации Президента Самир Нуриев посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения, возложили цветы к его памятнику, с глубоким уважением почтили память великого лидера.
Также была почтена память супруги общенационального лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, возложены цветы на ее могилу.
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