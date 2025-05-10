Самед Сеидов: Азербайджан всегда будет рядом с Пакистаном

«Пакистан — наш близкий друг, он всегда был рядом с нами. Наши отношения будут все крепче и крепче».

Как передает АПА, об этом сообщил журналистам член Милли Меджлиса, председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов.

Он отметил, что Азербайджан неоднократно открыто выражал свою позицию в отношении происходящего в Пакистане и Индии:

«Свою позицию неоднократно высказывали как Министерство иностранных дел Азербайджана, так и депутаты. Мы считаем, что Пакистан — наш близкий друг, всегда поддерживал нас. Эти отношения будут крепнуть. Азербайджан всегда будет рядом с Пакистаном».