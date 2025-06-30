Коалиция EPF обвинила Францию и Армению в экологической агрессии против Азербайджана

Коалиция «Environmental Protection First (EPF)» выступила с резким заявлением по поводу размещения Францией радиоактивных отходов на территории Армении, в непосредственной близости от условной границы с Азербайджаном.

Как говорится в заявлении, опубликованном Report, члены коалиции расценивают действия Франции и Армении как «новую экологическую войну против Азербайджана». Речь идет о решении французской государственной компании Orano, специализирующейся на ядерном топливе, отправить часть отходов с содержанием урана в Армению. По информации французских СМИ (courrierfrance24.fr), этот процесс начался в июне 2025 года, и первая партия отходов уже размещена на территории Национального парка Дилижан, к северу от озера Севан.

Особую тревогу вызывает тот факт, что парк расположен в бассейне реки Агстафа на высоте 1100–2800 метров, а водные потоки через реку Агстафа направляются в Куру, проходящую по территории Азербайджана. Это создает угрозу биологическому разнообразию в прилегающих районах — Гядабейском, Товузском, Агстафинском и Газахском.

По данным французских журналистов, сделка между Парижем и Иреваном была согласована на встрече президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в феврале этого года. Вскоре после этого фонд «Мой шаг», возглавляемый супругой Пашиняна Анной Акопян, получил от французской компании крупные, подозрительные пожертвования.

EPF подчеркивает, что размещение ядерных отходов в сейсмически активном регионе повышает риски техногенной катастрофы. В заявлении также выражена обеспокоенность тем, что Франция, обладая 56 ядерными реакторами на 18 атомных станциях, после слива отходов в морские воды бывших колоний теперь начала использовать Армению как новую территорию для избавления от опасных материалов. Эта ситуация, по мнению коалиции, должна привлечь внимание международных структур, в том числе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

EPF призывает экологические организации Армении не молчать и выступить против подобной «экологической агрессии». Кроме того, коалиция требует прекратить нарушения международных соглашений, включая Конвенцию Эспо, Конвенцию о биологическом разнообразии и Хельсинкскую конвенцию о трансграничных водах.

Несмотря на то, что армянские власти назвали информацию в СМИ «дезинформацией», по словам представителей EPF, они не позволяют провести независимую проверку на месте.

В связи с этим EPF требует от премьер-министра Армении Никола Пашиняна предоставить возможность азербайджанским неправительственным организациям совместно с представителями МАГАТЭ и других международных структур провести мониторинг радиоактивных отходов в районе условной границы с Азербайджаном.