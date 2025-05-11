На центральных улицах Баку наблюдаются пробки - ФОТО

На шоссе Баку–Сумгаит и на южном въезде в столицу наблюдается транспортная загруженность.

Информацию об этом распространил Центр интеллектуального управления транспортом.

Отмечается, что для устранения заторов и повышения интенсивности движения, наряду с применением режима «зелёной волны» на светофорах центральных улиц и проспектов, сотрудники дорожной полиции принимают необходимые меры.

Текущее состояние на дорогах:

1. Проспект Микаила Усейнова — от площади Государственного флага в направлении круга «Азнефть»;

2. Улица Узеира Гаджибейли — до пересечения с проспектом Азадлыг;

3. Проспект Тбилиси — от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро «20 Января»;

4. Шоссе Баку–Сумгаит — в направлении станции метро «20 Января»;

5. Проспект Тбилиси — от станции метро «20 Января» в направлении центра города наблюдаются заторы.