 На центральных улицах Баку наблюдаются пробки - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

На центральных улицах Баку наблюдаются пробки - ФОТО

First News Media23:20 - 11 / 05 / 2025
На центральных улицах Баку наблюдаются пробки - ФОТО

На шоссе Баку–Сумгаит и на южном въезде в столицу наблюдается транспортная загруженность.

Информацию об этом распространил Центр интеллектуального управления транспортом.

Отмечается, что для устранения заторов и повышения интенсивности движения, наряду с применением режима «зелёной волны» на светофорах центральных улиц и проспектов, сотрудники дорожной полиции принимают необходимые меры.

Текущее состояние на дорогах:

1. Проспект Микаила Усейнова — от площади Государственного флага в направлении круга «Азнефть»;

2. Улица Узеира Гаджибейли — до пересечения с проспектом Азадлыг;

3. Проспект Тбилиси — от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро «20 Января»;

4. Шоссе Баку–Сумгаит — в направлении станции метро «20 Января»;

5. Проспект Тбилиси — от станции метро «20 Января» в направлении центра города наблюдаются заторы.

Поделиться:
219

Актуально

Политика

Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ОАЭ

В мире

Al Arabiya: Израиль атаковал йеменские порты в Эль-Ходейде

В мире

Пезешкиан: Иран ни при каких условиях не откажется от своих прав на мирную ядерную ...

Политика

Военнослужащие Азербайджана и Турции провели совместные учения - ФОТО

Общество

В Тертере град нанес серьезный ущерб сельскому хозяйству - ВИДЕО

На центральных улицах Баку наблюдаются пробки - ФОТО

В Азербайджане впервые организован Форум знаний «Олимпиада» - ФОТО

Зеленский готов лично встретиться с Путиным в Стамбуле

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

В Азербайджане известная тиктокерша обвиняется в торговле людьми

Почему на некоторых станциях бакинского метро высаживают пассажиров? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Азербайджанские военнослужащие прошли маршем по Красной площади - ВИДЕО

Пожар в Насиминском районе столицы локализован - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ОАЭ

Сегодня, 00:00

Al Arabiya: Израиль атаковал йеменские порты в Эль-Ходейде

11 / 05 / 2025, 23:50

В Тертере град нанес серьезный ущерб сельскому хозяйству - ВИДЕО

11 / 05 / 2025, 23:40

На центральных улицах Баку наблюдаются пробки - ФОТО

11 / 05 / 2025, 23:20

В Азербайджане впервые организован Форум знаний «Олимпиада» - ФОТО

11 / 05 / 2025, 23:00

Пезешкиан: Иран ни при каких условиях не откажется от своих прав на мирную ядерную энергию

11 / 05 / 2025, 22:40

В Афганистане запретили шахматы как «греховное деяние»

11 / 05 / 2025, 22:20

Зеленский готов лично встретиться с Путиным в Стамбуле

11 / 05 / 2025, 22:00

Военнослужащие Азербайджана и Турции провели совместные учения - ФОТО

11 / 05 / 2025, 21:40

Жители других районов также смогут воспользоваться услугами Шушинского лечебно-оздоровительного центра

11 / 05 / 2025, 21:20

Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор - ВИДЕО

11 / 05 / 2025, 21:00

«Барселона» обыграла «Реал» в матче чемпионата Испании со счетом 4:3

11 / 05 / 2025, 20:40

Лейла Алиева посетила парк в Риме, где находится памятник Низами Гянджеви - ВИДЕО

11 / 05 / 2025, 20:00

В четвертом жилом комплексе в Шуше планируется строительство 16 домов

11 / 05 / 2025, 19:40

Азербайджанские каратисты завоевали очередные медали на чемпионате мира

11 / 05 / 2025, 19:25

Песков: Россия не согласится на присутствие европейских миротворцев на Украине

11 / 05 / 2025, 19:07

В Хельсинки состоялся джазовый концерт ко Дню независимости Азербайджана - ФОТО

11 / 05 / 2025, 18:45

Рубио посетит Турцию на следующей неделе

11 / 05 / 2025, 18:30

Как проходит Международная архитектурная биеннале в Венеции, где Азербайджан впервые принимает участие - ФОТО

11 / 05 / 2025, 18:15

В МИД Ирана назвали трудными переговоры с США

11 / 05 / 2025, 18:00
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50