 Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ОАЭ | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ОАЭ

First News Media00:00 - Сегодня
Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ОАЭ

11 мая состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Объединенных Арабских эмиратов (ОАЭ) Абдуллой бин Заидом аль Нахайяном.

Об этом сообщили в МИД Азербайджана.

"В ходе телефонного разговора были обсуждены работа, проводимая между двумя странами в рамках стратегического партнерства, перспективы сотрудничества как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях, а также вопросы региональной и международной безопасности.

Министры обсудили перспективы развития сотрудничества в политической, торгово-экономической, энергетической и туристической сферах.

Стороны также выразили удовлетворение направлениями сотрудничества и взаимной поддержки на международных площадках.

В ходе телефонного разговора состоялся также обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении ведомства.

Поделиться:
149

Актуально

Политика

Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ОАЭ

В мире

Al Arabiya: Израиль атаковал йеменские порты в Эль-Ходейде

В мире

Пезешкиан: Иран ни при каких условиях не откажется от своих прав на мирную ядерную ...

Политика

Военнослужащие Азербайджана и Турции провели совместные учения - ФОТО

Политика

Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ОАЭ

Военнослужащие Азербайджана и Турции провели совместные учения - ФОТО

Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор - ВИДЕО

Советник Эрдогана: Анкара готова внести вклад в подписание мирного договора между Баку и Иреваном

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

Эпоха Гейдара Алиева: Азербайджан отмечает 102-ю годовщину со дня рождения общенационального лидера

Важное послание от Президента: Те, кто сегодня не считается с нами, по крайней мере, в нашем регионе, назавтра жалеют об этом

Супруга Генерального секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама ознакомилась с Ичеришехер - ФОТО

МИД: Приветствуем прекращение огня между Индией и Пакистаном

Последние новости

Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ОАЭ

Сегодня, 00:00

Al Arabiya: Израиль атаковал йеменские порты в Эль-Ходейде

11 / 05 / 2025, 23:50

В Тертере град нанес серьезный ущерб сельскому хозяйству - ВИДЕО

11 / 05 / 2025, 23:40

На центральных улицах Баку наблюдаются пробки - ФОТО

11 / 05 / 2025, 23:20

В Азербайджане впервые организован Форум знаний «Олимпиада» - ФОТО

11 / 05 / 2025, 23:00

Пезешкиан: Иран ни при каких условиях не откажется от своих прав на мирную ядерную энергию

11 / 05 / 2025, 22:40

В Афганистане запретили шахматы как «греховное деяние»

11 / 05 / 2025, 22:20

Зеленский готов лично встретиться с Путиным в Стамбуле

11 / 05 / 2025, 22:00

Военнослужащие Азербайджана и Турции провели совместные учения - ФОТО

11 / 05 / 2025, 21:40

Жители других районов также смогут воспользоваться услугами Шушинского лечебно-оздоровительного центра

11 / 05 / 2025, 21:20

Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор - ВИДЕО

11 / 05 / 2025, 21:00

«Барселона» обыграла «Реал» в матче чемпионата Испании со счетом 4:3

11 / 05 / 2025, 20:40

Лейла Алиева посетила парк в Риме, где находится памятник Низами Гянджеви - ВИДЕО

11 / 05 / 2025, 20:00

В четвертом жилом комплексе в Шуше планируется строительство 16 домов

11 / 05 / 2025, 19:40

Азербайджанские каратисты завоевали очередные медали на чемпионате мира

11 / 05 / 2025, 19:25

Песков: Россия не согласится на присутствие европейских миротворцев на Украине

11 / 05 / 2025, 19:07

В Хельсинки состоялся джазовый концерт ко Дню независимости Азербайджана - ФОТО

11 / 05 / 2025, 18:45

Рубио посетит Турцию на следующей неделе

11 / 05 / 2025, 18:30

Как проходит Международная архитектурная биеннале в Венеции, где Азербайджан впервые принимает участие - ФОТО

11 / 05 / 2025, 18:15

В МИД Ирана назвали трудными переговоры с США

11 / 05 / 2025, 18:00
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50