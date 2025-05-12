Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ОАЭ

11 мая состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Объединенных Арабских эмиратов (ОАЭ) Абдуллой бин Заидом аль Нахайяном.

Об этом сообщили в МИД Азербайджана.

"В ходе телефонного разговора были обсуждены работа, проводимая между двумя странами в рамках стратегического партнерства, перспективы сотрудничества как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях, а также вопросы региональной и международной безопасности.

Министры обсудили перспективы развития сотрудничества в политической, торгово-экономической, энергетической и туристической сферах.

Стороны также выразили удовлетворение направлениями сотрудничества и взаимной поддержки на международных площадках.

В ходе телефонного разговора состоялся также обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении ведомства.