Переговоры России и Украины: Как успешность Стамбульской площадки повлияет на стратегические интересы Азербайджана

Стамбульские переговоры между Россией и Украиной - один из самых актуальных и важных вопросов мировой политики этой недели.

В воскресенье президент России Владимир Путин выступил с инициативой провести 15 мая прямые переговоры с Украиной в Стамбуле, без предварительных условий. Путин отметил, что РФ настроена на серьезные переговоры с Киевом, чтобы выйти на долгосрочный мир.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, созвонившись в тот же день с Путиным, подтвердил готовность принять эти переговоры.

За день до заявления Путина, в субботу, в Киев прибыли лидеры Франции, Германии, Великобритании и Польши. Совместно с Зеленским они выступили за введение с 12 мая 30-дневного перемирие без условий, чтобы обеспечить начало мирного процесса.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил намерение отправиться в Турцию. Он заявил, что лично будет ждать российского лидера Владимира Путина в Стамбуле 15 мая, и ожидает от России прекращения огня с понедельника.

Незадолго до заявлений украинского президента президент США Дональд Трамп призвал Киев немедленно согласиться на переговоры с Россией в Турции.

Напомним, что переговоры в Стамбуле, которые Путин фактически предложил продолжить, состоялись в конце марта 2022 года, однако в середине июня, как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, «все заглохло».

Насколько эффективным может стать нынешний раунд переговоров в Стамбуле, способен ли он приблизить конец войны? И может ли Азербайджан извлечь какие-то возможности или перспективы из этого процесса?

С просьбой прокомментировать текущую дипломатическую динамику 1news.az обратился к известному политическому аналитику, руководителю Клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгару Велизаде:

«Запланированная встреча в Стамбуле является показателем того, что стороны очень высоко оценивают посредническую роль Турции в урегулировании кризиса.

Турция, сыгравшая ключевую роль в переговорах весной 2022 года, вновь выступает в качестве нейтральной площадки, приемлемой как для России, так и для Украины. Напомню, именно в Стамбуле, при активном участии турецкой стороны, Украина и Россия впервые сели за стол переговоров и достигли важной на тот момент договоренности — так называемых Стамбульских соглашений, ключевым элементом которых стало создание зернового коридора.

Но несмотря на то, что тогда на столе переговоров находился целый круг вопросов, которые могли быть решены еще в тот период, и потенциально способных стать основой для мирного урегулирования еще несколько лет назад, положения проекта соглашения так и не были реализованы.

К большому сожалению, с тех пор конфликт в Украине лишь обострился, что привело к значительному росту числа жертв как среди мирного населения, так и среди военнослужащих с обоих сторон.

Затем последовали драматические события, среди которых - захват Мариуполя, разрушение важной инфраструктуры, включая плотину на Кременчугской ГЭС. Эти атаки привели не только к масштабным материальным потерям, но и к серьезным экологическим последствиям. После этого последовали крайне кровопролитные боевые действия - особенно ожесточенные столкновения в Бахмуте, в целом, в Краматорске. Кроме того, имело место вторжение украинских войск в Курск, Курскую область, что также привело к многочисленным человеческим жертвам.

Словом, целая череда трагических и масштабных событий развернулась после срыва стамбульских переговоров — точнее, после того как не был реализован более широкий и содержательный проект мирного соглашения.

Опять же, именно благодаря активному участию турецкой стороны - и это необходимо подчеркнуть - удалось сохранить и реализовать зерновую сделку, которая стала одним из немногих успешных дипломатических шагов в условиях неутихающего конфликта.

И спасти зерновую сделку удалось сохранить благодаря Анкаре и личному участию президента Эрдогана. Мы все видели, какое активное участие он принимал в реализации именно этого – ключевого элемента всеобъемлющих договоренностей. То есть, из всех этих договоренностей именно зерновую сделку удалось спасти благодаря Турции, что еще раз подчеркивает ключевую роль Анкары в дипломатическом процессе.

Однако, к сожалению, тогда не удалось достичь компромисса по целому ряду принципиальных вопросов. Сейчас можно говорить о многих факторах, которые воспрепятствовали этому. Одним из них стала, возможно, роль Бориса Джонсона, который, как говорили, по всей видимости советовал украинской стороне отказаться от уступок в ходе переговоров. Эмоциональное состояние украинской стороны на фоне событий в Буче, тоже, конечно, могло сыграть важную роль в ее действиях.

То есть, все эти факторы можно оценивать по-разному. Однако, так или иначе, именно срыв стамбульских договоренностей — и здесь я снова хочу подчеркнуть — по другим вопросам привел к очень тяжелым последствиям.

И сегодня Украина договаривается с Россией уже на других условиях - более тяжелых, чем это было несколько лет назад.

Роль Турции в этом контексте велика еще и тем, что на протяжении всего периода конфликта Анкара поддерживала тесные отношения как с Москвой, так и с Киевом. И, несмотря на кажущуюся парадоксальность ситуации, доверять Турции продолжают обе стороны, что подчеркивает ее уникальную посредническую позицию в процессе урегулирования.

Нужно отметить, что за время войны как одна, так и другая сторона утратили доверие к различным государствам и их руководителям. Турции же удалось сохранить доверие как Украины, так и России, и это, безусловно, является принципиальным фактором для возобновления переговоров именно в Стамбуле.

К большому сожалению, упущенные возможности уже не вернуть. И, как ни парадоксально, об этом прямо или косвенно давала понять и турецкая сторона. Анкара неоднократно подчеркивала, что если бы весной 2022 года в Стамбуле сторонам удалось заключить всеобъемлющий мирный договор, то многие трагические события, произошедшие впоследствии, могли бы быть предотвращены.

В этом действительно есть правда, и эту правду стороны признают, вновь выбрав Стамбула в качестве места для переговоров.

Но, опять же, сейчас важно не обсуждать прошлое, а сосредоточиться на будущем. Ведь в случае продолжения конфликта, будущее не будет иметь ни одна, ни другая сторона. Потому что это очень кровопролитная война, и ее эскалация грозит еще более тяжелыми и печальными последствиями не только для самих сторон, но и для европейской системы безопасности в целом.

Поэтому принципиальное желание все-таки положить конец конфликту, которое движет сторонами, - очень важно. И, опять же, Турция делает все возможное, чтобы на этот раз стороны в Стамбуле все-таки пришли к взаимным договоренностям.

Что касается Азербайджана, то наша страна является дружественным и союзническим государством для Турции, очень близким, братским государством. «Успехи Турции — это и успехи Азербайджана, а успехи Азербайджана — это успехи Турции» - эта формула, выведенная президентами двух стран Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом, актуальна по сей день и продолжает демонстрировать свою эффективность.

Поэтому, если на переговорах в Стамбуле будет достигнут очевидный прогресс, то это, конечно, станет плюсом и для Азербайджана. Поскольку усиление ведущей роли Турции в международных делах может естественно оказать положительное влияние и на ведущую роли Азербайджана в своем регионе, способствуя укреплению его внешнеполитической капитализации.

С другой стороны, Украина и Россия для Азербайджана тоже не чужие, и достижение мира между Киевом и Москвой, по крайней мере, обеспечит большую прогнозируемость в региональных делах и европейской политике.

И, кстати, здесь Азербайджан тоже может выиграть, потому что для Баку важно, чтобы мир на Черном море и в Европе в целом был долгосрочным и устойчивым. Это позволяет Азербайджану выстраивать свои отношения со всеми региональными игроками на основе равнопартнерства.

Мы надеемся, что если этому конфликту в ближайшее время будет положен конец, то возобновятся те стратегические договоренности, которые были заключены между Баку и Украиной в предыдущие годы. Вспомним, что накануне войны Президент Азербайджана совершил официальный визит в Украину, и были подписаны важные договоренности. К сожалению, их выполнение стало невозможным из-за конфликта.

Однако будем надеяться, что после его завершения эти договоренности будут реализованы, что будет на благо интересов обоих стран и народов».