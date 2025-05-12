Лейла Алиева инициировала социальную акцию для детей и подростков в регионах страны - ФОТО

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой 11 мая была проведена специальная социальная акция для детей и подростков, проживающих в Хызинском, Губинском, Гахском и Евлахском районах.

В рамках акции, поддержанной Федерацией велосипедного спорта Азербайджана, 200 детям и подросткам в возрасте от 6 до 18 лет были подарены велосипеды и соответствующие средства безопасности, по 50 человек от каждого района.

Основная цель этой регулярной инициативы — создать условия для более эффективного проведения досуга детей, проживающих в регионах, повысить их интерес к спорту и здоровому образу жизни, стимулировать физическую активность, а также способствовать использованию велосипедов как экологически чистого транспортного средства.

Дети, принявшие участие в мероприятии, с большой радостью приняли подарки и выразили благодарность организаторам за эту инициативу.

Отметим, что по инициативе Лейлы Алиевой в различных регионах нашей страны и в ряде зарубежных стран на постоянной основе реализуются масштабные гуманитарные проекты, охватывающие такие сферы, как образование, здравоохранение, экологию и другие. Эти инициативы, направленные на различные целевые и возрастные группы, вносят значительный вклад в улучшение социального благосостояния людей, повышение качества их жизни, охрану природы и биоразнообразия, восстановление экологического баланса.

Данные проекты непосредственно оказывают положительное влияние на жизни сотен тысяч людей и служат благосостоянию общества и устойчивому развитию нашей планеты.