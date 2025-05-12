В бакинском ТЦ средь бела дня украли куртку с манекена

В одном из крупных торговых центров Баку произошла кража.

Как передает 1news.az, информация об этом поступила на «горячую линию» BAKU.WS.

Сообщается, что кража, момент которой был зафиксирован камерами видеонаблюдения, произошла 3 дня назад.

Неизвестный мужчина взял куртку с манекена, стоявшего перед одним из магазинов в торговом центре, и скрылся.

По словам владельца магазина, стоимость украденной одежды составляет 135 манатов.

В связи с произошедшим подана жалоба в 13-е отделение полиции Сабунчинского РУП.