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Умерла вдова Леонида Гайдая актриса Нина Гребешкова

First News Media21:20 - Сегодня
Умерла вдова Леонида Гайдая актриса Нина Гребешкова

В возрасте 95 лет скончалась вдова легендарного режиссера Леонида Гайдая актриса Нина Гребешкова.

Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России, передают Ведомости.

Нина Павловна родилась 29 ноября 1930 г. в Москве. После окончания школы она решила посвятить себя искусству и успешно поступила во ВГИК, куда прошла с первой попытки. Ее дебют в кино состоялся уже на первом курсе института – она снялась в фильме «Смелые люди» режиссера Константина Юдина. В 1954 г., окончив ВГИК, актриса исполнила одну из ролей в картине «Испытание верности», снятой Иваном Пырьевым. В том же году Гребешкова поступила в Театр-студию киноактера, где проработала до 1990 г.

Творческая биография Гребешковой насчитывает около 130 киноролей, однако наибольшую любовь зрителей ей принесли работы в фильмах, снятых ее мужем. Она исполнила запоминающиеся роли, ставшие культовыми в истории советского кинематографа. Среди них – строгая врач психиатрической больницы в комедии «Кавказская пленница», Надежда – жена Семена Семеновича в «Бриллиантовой руке», Мусик и царица Тамара в «12 стульях», Анна Горбушкина в первой новелле фильма «Не может быть!», а также тетя Клава в картине «Спортлото-82».

Из последних работ Гребешковой можно отметить роли пассажирки в фильме-катастрофе Николая Лебедева «Экипаж» и бабушки в «Содержанках-2», снятых Дарьей Жук.

После кончины Гайдая в 1993 г. главной целью жизни актрисы стало сохранение его творческого наследия. Она активно участвовала в создании документальных фильмов о своем муже, организовывала вечера памяти и творческие встречи, посвященные его жизни и творчеству.

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