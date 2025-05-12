Директор одной из столичных школ освобождена от должности за сбор средств

В Баку директор школы освобождена от должности из-за сбора средств на «Последний звонок».

В Баку директор средней школы №207 была освобождена от занимаемой должности в связи с инцидентом, связанным со сбором денежных средств на проведение мероприятия по случаю «Последнего звонка».

Об этом говорится в заявлении Государственного агентства по дошкольному и общему образованию.

Как отмечается, поводом для начала расследования стала распространившаяся аудиозапись с участием директора школы. В результате проверки, проведённой агентством, были выявлены нарушения, в связи с чем было принято решение об увольнении руководителя учреждения.

В агентстве подчеркнули, что создание здоровой рабочей атмосферы, укрепление доверия граждан и обеспечение прозрачности в деятельности образовательных учреждений остаются ключевыми приоритетами.

«Подобные негативные случаи недопустимы в образовательной среде», — заявили в ведомстве.