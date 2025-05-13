Министры обороны Азербайджана и Турции встретились в Баку

Находящийся в Баку с официальным визитом министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер встретился во вторник со своим азербайджанским коллегой Закиром Гасановым.

Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства Турции на его странице в социальной сети Х.

Ранее в этот же день состоялась встреча Я.Гюлера с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.