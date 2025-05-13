Министры обороны Азербайджана и Турции встретились в Баку
Находящийся в Баку с официальным визитом министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер встретился во вторник со своим азербайджанским коллегой Закиром Гасановым.
Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства Турции на его странице в социальной сети Х.
Ранее в этот же день состоялась встреча Я.Гюлера с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Azerbaycan’da temaslara devam eden Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanlığını ziyaret etti.
Askerî törenle karşılanan Bakan Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile görüşme gerçekleştirdi.#MillîSavunmaBakanlığı #YaşarGüler pic.twitter.com/Ac4eHA5QKg — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 13, 2025
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