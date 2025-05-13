Глава турфирмы арестована за мошенничество в отношении паломников

От действий Лейлы Ибрагимовой пострадали 60 человек, каждый из них требует вернуть причиненный материальный ущерб.

Об этом 1news.az сообщил сотрудник пресс-службы МВД АР Эльбрус Ибрагимов.

Было отмечено, что ранее признанная виновной в совершении мошеннических действий в отношении 6 человек и осужденная к ограничению свободы Лейла Ибрагимова представлялась как руководитель туристической компании Romance Travel. Она получила от 51 паломника 8880 манатов за организацию их поездки, денежные средства от отдельных лиц на поездки в Америку и другие страны, а также на оформление виз - 5600, 2120, 1797, 6000, 2202, 3500, 2780 и 5858 манатов. Не исполнив своих обещаний, она незаконно присвоила 38 737 манатов.

На основе жалоб граждан в Управлении расследований и дознания Главного управления полиции города Баку было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве УК АР. В отношении Л.Ибрагимовой судом была избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время предварительное следствие в рамках уголовного дела продолжается.