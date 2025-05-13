Мир учится быть добрее: На каком этапе находится Азербайджан в борьбе за права животных?

В мировом сообществе вопрос защиты прав животных все чаще включается в повестку дня. Сегодня это - маркер цивилизованности, тонкий, но важный показатель зрелости общества.

Однако ситуация остается крайне неоднозначной: одни страны уже прошли долгий путь, другие только делают первые шаги. Разрыв между ними по-прежнему ощутим — и юридически, и культурно, и эмоционально.

Тем не менее среди стран, активно работающих над улучшением положения животных, выделяются несколько, чьи законодательные инициативы и общественные проекты можно назвать примерами для подражания.

Например, Швейцария, находясь на передовой борьбы за права животных, в 1992 году стала первой страной, включившей защиту животных в свою Конституцию. За нарушение закона и любые насильственные действия в отношении животных назначаются штраф в размере 450 евро или тюремный срок до 3-х лет. Здесь принято считать животных существами с чувствами, что кардинально меняет подход к их защите. Уже в 2022 году обсуждался законопроект, который мог бы полностью запретить фабричное животноводство. И даже если он не был принят, сама его постановка говорит о многом.

Германия пошла тем же путем: в 2002 году поправка в Конституцию превратила заботу о животных в государственную обязанность. Запрет на причинение боли без уважительной причины, поддержка приютов, регулирование условий содержания — все это части большого, глубоко продуманного механизма. Государство строго контролирует соблюдение норм обращения с животными: за жестокое обращение предусмотрены штрафы в размере от 4500 до 27 000 евро или лишение свободы на срок до трех лет.

Не менее достойны внимания и Нидерланды, где приняты одни из самых строгих законов в отношении домашних и сельскохозяйственных животных. В частности, в Амстердаме был введен запрет на продажу котят и щенков в зоомагазинах, что, безусловно, имеет положительное влияние на снижение случаев их насильственного разведения. За плохое обращение с животными предусмотрен штраф в размере 17 000 евро, а также лишение свободы сроком на 3 года без внесения залога.

Эти примеры — не просто законодательные акты. Это - целая культура гуманного отношения, которая пронизывает все аспекты жизни общества.

К сожалению, в ряде стран ситуация в этой сфере остается крайне напряженной: отсутствие соответствующего законодательства, слабый контроль и безразличие общества создают небезопасную среду для миллионов животных.

В Китае, например, нет общего закона, который бы защищал животных от жестокого обращения, что позволяет процветать множеству индустрий, использующих их в научных экспериментах, косметических тестах и в развлекательных целях. Это также означает, что случаи жестокого обращения с домашними и сельскохозяйственными животными остаются вне рамок национального законодательства.

В Индии вопрос защиты животных практически находится в нулевой стадии: действующий закон, принятый еще в 1960 году, безнадежно устарел, а штрафы за жестокое обращение минимальны — от 10 рупий (0,20 маната). Как следствие системных пробелов - недостатка стерилизации, отсутствия приютов и внятной государственной стратегии - в 2024 году зарегистрировано 2,2 млн случаев укусов собак (источник The New Indian Express).

В Иране ситуация еще более сложная: несмотря на попытки принять законы о защите животных, таких как законопроект 2019 года, жестокое обращение с животными остается на уровне обычной практики. В 2021 году даже рассматривался законопроект, запрещающий частным лицам владеть домашними животными, что также подверглось жестокой критике со стороны международных правозащитных организаций.

Как обстоят дела с защитой животных в Азербайджане?

Еще несколько лет назад в Азербайджане ситуация с защитой животных вызывала тревогу как среди местных зоозащитников, так и на международной арене. За жестокое обращение с животными, включая убийства, отравления, насилие и издевательства, максимальный штраф составлял 500 манатов.

Однако сегодня все изменилось в лучшую сторону - страна уверенно движется в сторону более гуманного и ответственного подхода к защите животных.

В 2008 году республика присоединилась к Европейской конвенции по защите домашних животных, а в последние годы усиливается контроль за жестоким обращением с животными. Так, с внесением новых поправок наказание за причинение вреда животным было ужесточено — согласно статье 274 Кодекса Азербайджанской Республики, штраф за причинение вреда животному составляет 500 до 800 манатов. За демонстративные действия такого рода предусмотрен штраф от 800 до 1000 манатов, за убийство животных - от 1500 до 2000 манатов.

И что еще важнее — в стране начинает формироваться инфраструктура поддержки животных. Появляются приюты, строятся стерилизационные пункты, активнее работают волонтерские организации. С принятием новых поправок и ростом внимания к правам животных страна делает важные шаги в сторону более ответственного отношения к ним.

Немалую роль в этом процессе играют и активисты. Проекты, подобные Idea Cares или The Friends, направлены на отстаивание прав животных, создание приютов, проведение просветительских кампаний и способствуют формированию в обществе более гуманного отношения к братьям нашим меньшим.

Вопрос защиты животных — это не про них. Это про нас. Про степень нашей зрелости как общества, про способность видеть живое существо, способное чувствовать страх, боль, одиночество. И, возможно, это не просто вопрос морали, а вопрос нашего будущего.

Да, путь к всеобъемлющей системе защиты животных — это не дело одного дня. Потому что человечность начинается не с громких слов, а с того, как мы относимся к тем, кто слабее нас. И в этом смысле у Азербайджана — большое и доброе будущее.

Подготовила: Джамиля Суджадинова