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Фонд Red Hearts запускает благотворительную акцию Qurban payı

First News Media15:00 - Сегодня
Фонд Red Hearts запускает благотворительную акцию Qurban payı

Фонд Red Hearts, пропагандирующий и поддерживающий такие ценные качества, как помощь ближнему, милосердие, забота о природе и любовь к людям, объявляет старт благотворительной акции Qurban payı.

В рамках проекта, приуроченного к празднику Гурбан, который будет отмечаться 6–7 июня, пожертвования от неравнодушных граждан будут направлены на приобретение и распределение жертвенного мяса для малообеспеченных семей, проживающих в различных регионах Азербайджана.

Присоединиться к акции и подарить праздник тем, кто в этом особенно нуждается, можно сделав пожертвование через раздел «Пожертвовать» на сайте https://kbl.az/qrbnpyi, а также с помощью мобильного приложения Birbank по ссылке: https://bit.ly/BIRBNK .

Следует отметить, что Фонд Red Hearts был создан в 2019 году по инициативе сотрудников Kapital Bank. Фонд, зарегистрированный государством в 2020 году, служит формированию культуры благотворительности в нашей стране и активно участвует в решении таких актуальных и важных вопросов, как охрана окружающей среды, восстановление экологического баланса, образование, обучение и просвещение, принимая участие в различных социальных инициативах. Чтобы узнать больше о деятельности фонда и поддержать упомянутые сферы, сделав пожертвование, достаточно посетить сайт https://redhearts.az.

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