Закир Гасанов встретился с генсеком Совета нацбезопасности Турции

13 мая министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящимся с официальным визитом в нашей стране генеральным секретарем Совета национальной безопасности Турецкой Республики Окаем Мемишем.

Об этом сообщили в минобороны.

Поприветствовав турецкого гостя, министр обороны выразил удовлетворение его визитом в страну. Было отмечено, что братские и дружеские отношения глав двух государств вносят значительный вклад в сотрудничество между Азербайджаном и Турцией, что способствует высокому уровню развития двусторонних военных связей.

Генерал-полковник З.Гасанов особо подчеркнул, что количество совместных учений, проводимых с участием военнослужащих двух братских стран, в текущем году возросло по сравнению с прошлым годом.

Поблагодарив за оказанное гостеприимство, О.Мемиш передал министру обороны приветствия Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Он отметил важность дальнейшего расширения сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.

На встрече было особо подчеркнуто положительное влияние азербайджано-турецких отношений на обеспечение мира и безопасности в регионе, были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.