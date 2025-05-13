В прошлом году в Азербайджане был выявлен 161 факт торговли людьми.

Как сообщает AПA, об этом говорится в «Ежегодном отчете Национального координатора по борьбе с торговлей людьми» за 2024 год, представленном на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правам человека, правовой политике и государственному строительству.

Отмечается, что по указанным фактам было возбуждено 15 уголовных дел (на одно меньше по сравнению с 2023 годом), к уголовной ответственности были привлечены 16 человек (на 2 меньше по сравнению с 2023 годом; 13 женщин и 3 мужчин).