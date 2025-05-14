Назвал экс-начальника «свиньей» - понес наказание

В Агдаме на 46-летнего Халига Исмаилова подали в суд за его жалобы на бывшего руководителя.

Причиной тому стали оскорбления, использованные им в этих жалобах.

Было установлено, что Халиг ранее какое-то время проработал под началом Эльшана Оруджева, но впоследствии был уволен. Далее он стал направлять в вышестоящие инстанции жалобы и в этих письмах называл Э.Оруджева «свиньей».

Х.Исмаилов в своих показаниях отметил, что раскаивается в своих действиях и просит прощения у Э.Оруджева.

Решением Агдамского районного суда Х.Исмаилов оштрафован на 1000 манатов с удержанием дополнительно еще 100 манатов, потраченных на экспертизу по делу.

Источник: Qafqazinfo