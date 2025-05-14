Азербайджану могут предложить присоединиться к Авраамским соглашениям — заявление спецпосланника Трампа

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что в течение следующих нескольких месяцев к Соглашениям Авраама (соглашениям по нормализации отношений арабских стран с Израилем) могут присоединиться 4-6 стран, в том числе Сирия, Ливан, Армения и Азербайджан.

«Мой прогноз заключается в том, что... относительно скоро мы увидим потенциал для нормализации в Ливане и даже Сирии... Это может произойти с Ливией... Я говорю о присоединении стран к Соглашениям Авраама, это может произойти с Азербайджаном и Арменией», - отметил он в интервью порталу Breitbart, которое было взято у политика на прошлой неделе, передает РИА Новости.

По мнению Уиткоффа, Армения и Азербайджан близки к урегулированию отношений.

«Я весьма уверен, что четыре или пять, возможно, шесть стран присоединятся к Соглашениям Авраама в течение последующих пары месяцев», - добавил он.

В 2020 году США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами. В результате был подписан комплекс документов, который получил название «Авраамские мирные соглашения». К соглашениям присоединились ОАЭ, Бахрейн, Марокко. Власти Судана заявили об интересе к присоединению к соглашениям и подписали декларативную часть соглашения в присутствии бывшего министра финансов США Стивена Мнучина, однако Хартум не подписал соответствующий документ с Израилем.