Из окопа – в палату №6: армянской армии срочно нужен не штаб, а психдиспансер - ВИДЕО

В армянской армии прибегли к очередной военной провокации, на этот раз в направлении Лачинского района Азербайджана.

На видеокадрах, распространенных Caliber.az, видно, как армянский военнослужащий, покинув наблюдательный пункт, поднимается на насыпь перед укреплением и бросает камни в сторону позиций Азербайджанской армии.

Несмотря на провокационные действия, азербайджанские военнослужащие, внимательно отслеживая развитие ситуации, сохраняют полное спокойствие и не поддаются на провокацию.

Надо отметить, что случаи, наводящие на мысль о том, что армянским военным стоило бы систематически посещать психиатров, имели место и ранее. С другой стороны, подобное поведение вызывает вопросы относительно уровня дисциплины в армянских вооруженных силах.

Независимо от мотивации - будь то самовольные неадекватные действия военнослужащего или выполнение бредового приказа армянского командования - такие инциденты могут расцениваться только как провокационные.

Что же, наверное, Армении пора вспомнить про то, как Азербайджанская армия умеет отвечать на провокации.