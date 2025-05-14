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Премьер-министр Пакистана выразил благодарность Азербайджану за солидарность и поддержку - ФОТО

First News Media21:58 - Сегодня
Премьер-министр Пакистана выразил благодарность Азербайджану за солидарность и поддержку - ФОТО

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил глубокую признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и братскому азербайджанскому народу за непоколебимую солидарность и поддержку Пакистана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, принимая посла нашей страны в Пакистане Хазара Фархадова премьер-министр Шахбаз Шариф отметил, что позиция Азербайджана является проявлением крепкой дружбы и братства между двумя народами.

Говоря о событиях в регионе и достигнутом соглашении о прекращении огня, глава правительства подчеркнул, что Пакистан и впредь готов решительно защищать свой суверенитет и территориальную целостность перед лицом любой агрессии.

Коснувшись стратегического характера отношений между Азербайджаном и Пакистаном, премьер-министр выразил удовлетворение положительным развитием двустороннего сотрудничества. Он отметил, что исторический визит Президента Ильхама Алиева в Пакистан в июле прошлого года открыл новые возможности для сотрудничества в сфере экономики, торговли и инвестиций, став важным этапом в развитии связей. Премьер-министр, напомнив о своем визите в Баку в феврале, вновь подтвердил стремление Пакистана вывести двусторонние связи на уровень взаимовыгодного экономического партнерства.

Посол нашей страны в Исламабаде Хазар Фархадов, подчеркнув, что Азербайджан и Пакистан как дружественные и братские государства всегда поддерживают друг друга, отметил, что Президент Ильхам Алиев придает большое значение развитию братских связей между двумя странами, и в последние годы эти отношения стремительно развиваются.

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