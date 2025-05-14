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В Армении в суд направлено еще одно дело против командиров, провинившихся в 44-дневной войне

First News Media11:28 - Сегодня
В Армении в суд направлено еще одно дело против командиров, провинившихся в 44-дневной войне

В Армении в суд направлено еще одно дело в отношении командиров воинской части и батальонов, не выполнивших приказы в ходе 44-дневной войны.

Об этом сообщает News.am.

В прокуратуре сообщили, что в результате расследования уголовного дела Следственным комитетом было установлено, что командир воинской части полковник А.О. в период с 6-го по 7 октября 2020 года проявил халатное отношение к исполнению своих служебных обязанностей, исполнял их ненадлежащим образом, что повлекло по неосторожности тяжкие последствия.

В частности, 6 октября 2020 года А.О., получив приказ начать наступление на западной окраине Горадиза в направлении Ляля-Иляг и восстановить прорванную линию обороны, не выполнил его.

В ходе расследования установлено, что командир батальона Н-ской воинской части подполковник Г.А., будучи участником контратаки 7 октября 2020 года, был обязан направить подчиненное ему подразделение в атаку, в том числе в направлении Ляля-Иляг, западного склона горы Горадиз, однако под предлогом подсчета имевшихся потерь в вооружении и боеприпасах, с намерением не принимать активного участия в боевых действиях отказался от дальнейшего выполнения боевой задачи.

Г.А. приказал личному составу батальона отклониться от назначенного маршрута, проигнорировал предложение установить связь с вышестоящим командованием, а затем без разрешения старшего командира отдал приказ всему личному составу батальона развернуться и вернуться обратно, не продолжая контратаки.

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