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Тегеран предложил США внести вклад в обогащение урана для иранской ядерной программы

First News Media11:52 - Сегодня
Тегеран предложил США внести вклад в обогащение урана для иранской ядерной программы

Иран предложил создать совместное предприятие по обогащению урана с участием арабских стран и американских инвестиций в качестве альтернативы требованию Вашингтона свернуть ядерную программу.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на четыре иранских источника.

По словам собеседников NYT, предложение подразумевает создание консорциума, в рамках которого Иран будет обогащать уран до уровня ниже необходимого для ядерного оружия, а затем отправлять его в другие арабские страны для гражданского использования.

Сделка, которая позволит Ирану обогащать уран до 3,67%, будет иметь сходство с ядерным соглашением 2015 года, но основным отличием станет присутствие на месте представителей других стран для дополнительного уровня надзора, пишет NYT.

Иранские чиновники отмечают, что, в отличие от сделки, срок которой предусматривал 15 лет, план совместного предприятия будет постоянным.

По данным четырех источников NYT, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи предложил эту идею спецпосланнику Трампа по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу во время переговоров в Омане 11 мая. Представитель Уиткоффа Эдди Васкес заявил, что это «не соответствует действительности». По его словам, такое предложение «никогда не выдвигалось на первый план и не обсуждалось».

Не ясно, насколько осуществимо создание ядерного предприятия, если участниками будут Иран и два его крупнейших конкурента — Саудовская Аравия и ОАЭ, отмечает газета.

Кроме того, Иран и США в течение 45 лет не имели дипломатических отношений, и частные американские компании могут не захотеть инвестировать в ядерные реакторы Ирана, пишет NYT.

Источник: Meduza

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