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Азербайджанский депутат призвала к международной поддержке усилий по разминированию

First News Media17:45 - Сегодня
Азербайджанский депутат призвала к международной поддержке усилий по разминированию

«Отмечая 50-летие Хельсинкского Заключительного акта, мы имеем возможность не только вспомнить о достигнутых успехах, но и задаться вопросом: как в современных реалиях действовать так, чтобы сохранить и развивать принципы, заложенные в этом документе.

В этом контексте я глубоко убеждена, что устранение гуманитарных последствий конфликтов должно оставаться одним из главных приоритетов нашего Комитета. Именно с этим пониманием мы предложили ряд конструктивных поправок в проект резолюции».

Как сообщает 1news.az, об этом заявила депутат Милли Меджлиса Азербайджана Севиндж Фаталиева на обсуждении доклада под названием «50-летие Хельсинкского Заключительного акта: ответ на новую реальность в ОБСЕ» на заседании Комитета по вопросам демократии, прав человека и гуманитарным вопросам в рамках 32-й ежегодной сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.

«Действительно, за последний год мы стали свидетелями значительного прогресса на пути к установлению прочного мира между Арменией и Азербайджаном, включая завершение переговоров по проекту мирного соглашения. Мы искренне надеемся, что оставшиеся препятствия — в частности, территориальные притязания к Азербайджану, зафиксированные в конституции Армении, — в скором времени будут устранены, что откроет путь к подписанию соглашения.

В то же время мы хотим подчеркнуть необходимость конкретной поддержки международного сообщества в преодолении тяжёлых гуманитарных последствий конфликта с Арменией. Более 800 тысяч азербайджанских вынужденных переселенцев по-прежнему не могут вернуться в свои дома из-за полного разрушения около 900 городов и сёл и масштабной минной угрозы, охватывающей 14 процентов территории страны. Общий размер ущерба превышает 150 миллиардов долларов США. За последние 30 лет жертвами взрывов мин стали более 3400 наших граждан, почти 400 из них — с 2020 года. К сожалению, сегодня утром в Агдаме в результате подрыва на мине пострадало гражданское лицо», - заявила депутат.

«Именно поэтому мы призываем к усилению международной солидарности и поддержки гуманитарных усилий Азербайджана по разминированию, восстановлению и реабилитации. Эти шаги имеют жизненно важное значение не только для возрождения сообществ, но и для обеспечения прочного мира и согласия в нашем регионе.

Мы находимся на важном этапе — на пороге мира. Однако мир возможен лишь на основе честности, взаимного уважения и приверженности конструктивному диалогу.

Необоснованные и оторванные от реальности обвинения лишь подрывают этот процесс. Искажение фактов и дезинформация вводят общественность в заблуждение и делают процесс построения доверия между нашими народами ещё более сложным.

Нам необходимо опираться в своей работе на факты и реальность, которые хорошо известны всем», - заявила азербайджанский депутат.

Она призвала не забывать, что наша сила заключается в готовности прилагать совместные усилия, вести открытый диалог и стремиться к взаимопониманию ради обеспечения прочного мира, стабильности и безопасности в нашем регионе. «Именно этот подход ведет нас к общему благополучию», - заключила депутат.

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