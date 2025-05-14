Военная делегация Турции ознакомилась деятельностью ВВС и ВМС Азербайджана - ФОТО

Продолжается визит в Азербайджан делегации Университета национальной обороны Турции под руководством заместителя ректора профессора Талата Джанболата.

Как сообщает Министерство обороны Азербайджана, члены делегации ознакомились сегодня с деятельностью Военно-воздушных сил (ВВС) и Военно-морских сил (ВМС) Азербайджана.

Гостям была представлена информация о деятельности ВВС и ВМС Азербайджана.

В рамках визита делегация братской страны ознакомилась с N-ской воинской частью ВВС, а также посетила центр морских операций и боевые корабли ВМС.