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Закир Гасанов: Президент выразил удовлетворение деятельностью армии

First News Media16:00 - Сегодня
Закир Гасанов: Президент выразил удовлетворение деятельностью армии

В соответствии с планом подготовки на 2025 год, в Азербайджанской армии проводится командно-штабная тренировка.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство обороны АР, согласно плану тренировки, проводимой с привлечением главных управлений и управлений Министерства обороны, видов войск и сил, а также штабов Отдельной общевойсковой армии, выполняются действия в соответствии с процессом принятия военных решений.

15 мая министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов в формате видеосвязи заслушал доклады штабов.

Министр обороны отметил, что Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами, Президент Ильхам Алиев выразил удовлетворение деятельностью Азербайджанской армии и довел до участников поставленные перед армией задачи.

Цель командно-штабной тренировки, проводимой в соответствии с условиями реального боя и с учетом современного боевого опыта, заключается в совершенствовании процесса принятия военных решений с учетом маневренных возможностей подразделений, а также в отработке вопросов проведения оборонительных и контрнаступательных операций.

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