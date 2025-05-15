Продолжается визит делегации Национального университета обороны Турции в Азербайджан - ФОТО

Продолжается визит в Азербайджан турецкой делегации в составе руководства Национального университета обороны Турции, Институтов ВВС и ВМС, преподавателей и слушателей «Курса управления штабом».

Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана.

В соответствии с программой визита гости посетили Н-скую воинскую часть ВВС Азербайджана.

Турецким представителям был представлен брифинг об истории образования, структуре воинской части и ее деятельности в 44-дневной Отечественной войне, увенчавшейся победой Азербайджанской Армии.

Затем гостям были продемонстрированы некоторые образцы лётной техники и авиационных средств, находящихся на вооружении воинской части, была дана подробная информация об их тактико-технических характеристиках.

Турецкая делегация также посетила Учебно-тренировочный центр воинской части. Здесь турецким слушателям были созданы условия для выполнения практических стрельб на учебно-тренировочной установке комплекса ПВО.

Затем турецкая делегация посетила Центр военных игр Военного научно-исследовательского института Национального университета обороны.

Гости были проинформированы о системе военного образования, реформах в области военного образования, проводимых в Национальном университете обороны, и направлениях научно-образовательной деятельности.

Делегации, прибывшей в Военный институт имени Гейдара Алиева, был представлен брифинг об истории образования Военного института и учебном процессе.

Турецкие гости ознакомились с фотостендом, представленным в музее на территории института. Здесь интерес гостей вызвали фотостенды, отражающие деятельность Общенационального лидера Гейдара Алиева в становлении независимого Азербайджана, укреплении государственности и армейском строительстве, а также другие экспонаты.

В соответствии с планом делегация также посетила Н-скую воинскую часть ВМС, где ознакомилась с вооружением и техническими средствами морского спецназа. Гости понаблюдали за показательными выступлениями морских пехотинцев.

В рамках визита турецкая делегация также побывала в Музее военной истории Азербайджана.