Новоназначенный посол Китая в нашей стране посетила Милли Меджлис - ФОТО

15 мая председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной Республики в нашей стране Лу Мэй.

Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью парламента, С.Гафарова отметила, что Азербайджан и Китай активно взаимодействуют во всех сферах, заявила, что, помимо политической сферы, существуют успешные отношения сотрудничества и в других областях. Она подчеркнула, что сегодня отношения между нашими странами достигли наивысшего уровня всестороннего стратегического партнерства.

В ходе беседы была отмечена важность государственного визита Президента Ильхама Алиева в Китай, а также подчеркнуто, что подписанная между двумя странами «Совместная декларация об установлении всестороннего стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой» является еще одним показателем высокого уровня наших отношений.

Было отмечено, что в ходе встречи Президента Ильхама Алиева с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи в рамках его государственного визита состоялся обмен мнениями по вопросам расширения межпарламентского сотрудничества.

В ходе встречи было отмечено, что отношения между нашими парламентами являются важной составляющей связей между нашими странами, а также выражено удовлетворение развитием межпарламентского сотрудничества, в том числе отношений между группами дружбы и комитетами парламентов. Было отмечено, что в Совместном заявлении нашли отражение вопросы, связанные с сотрудничеством парламентов.

Спикер парламента вспомнила свою встречу с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи и заявила, что подобные контакты служат дальнейшему расширению отношений.

На встрече было отмечено, что Азербайджан и Китай также сотрудничают на международном уровне, и с удовлетворением было подчеркнуто, что наши страны всегда поддерживают территориальную целостность и суверенитет друг друга.

Посол Лу Мэй заявила, что в ходе своей дипломатической карьеры в нашей стране приложит все усилия для дальнейшего развития отношений между законодательными органами, а также в других областях.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.