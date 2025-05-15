 Новоназначенный посол Китая в нашей стране посетила Милли Меджлис - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Новоназначенный посол Китая в нашей стране посетила Милли Меджлис - ФОТО

First News Media21:40 - Сегодня
Новоназначенный посол Китая в нашей стране посетила Милли Меджлис - ФОТО

15 мая председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной Республики в нашей стране Лу Мэй.

Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью парламента, С.Гафарова отметила, что Азербайджан и Китай активно взаимодействуют во всех сферах, заявила, что, помимо политической сферы, существуют успешные отношения сотрудничества и в других областях. Она подчеркнула, что сегодня отношения между нашими странами достигли наивысшего уровня всестороннего стратегического партнерства.

В ходе беседы была отмечена важность государственного визита Президента Ильхама Алиева в Китай, а также подчеркнуто, что подписанная между двумя странами «Совместная декларация об установлении всестороннего стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой» является еще одним показателем высокого уровня наших отношений.

Было отмечено, что в ходе встречи Президента Ильхама Алиева с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи в рамках его государственного визита состоялся обмен мнениями по вопросам расширения межпарламентского сотрудничества.

В ходе встречи было отмечено, что отношения между нашими парламентами являются важной составляющей связей между нашими странами, а также выражено удовлетворение развитием межпарламентского сотрудничества, в том числе отношений между группами дружбы и комитетами парламентов. Было отмечено, что в Совместном заявлении нашли отражение вопросы, связанные с сотрудничеством парламентов.

Спикер парламента вспомнила свою встречу с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи и заявила, что подобные контакты служат дальнейшему расширению отношений.

На встрече было отмечено, что Азербайджан и Китай также сотрудничают на международном уровне, и с удовлетворением было подчеркнуто, что наши страны всегда поддерживают территориальную целостность и суверенитет друг друга.

Посол Лу Мэй заявила, что в ходе своей дипломатической карьеры в нашей стране приложит все усилия для дальнейшего развития отношений между законодательными органами, а также в других областях.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Поделиться:
52

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Албанию - ФОТО

В мире

Индия и Пакистан продлили режим прекращения огня

Спорт

Балаханский нефтяник вернулся на родину с титулом двукратного чемпиона мира – ...

Мнение

Азербайджан на саммите Европейского политического сообщества: Стратегический ...

Политика

Новоназначенный посол Китая в нашей стране посетила Милли Меджлис - ФОТО

Али Асадов встретился с послом Китая в Азербайджане

Продолжается визит делегации Национального университета обороны Турции в Азербайджан - ФОТО

Закир Гасанов: Президент выразил удовлетворение деятельностью армии

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

Президент: Отечественная война - это летопись профессионализма, героизма и национального духа

МИД: Приветствуем прекращение огня между Индией и Пакистаном

Минтранспорта Казахстана: Отчет по крушению самолета AZAL под Актау опубликуют после расследования

Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ОАЭ

Последние новости

Новоназначенный посол Китая в нашей стране посетила Милли Меджлис - ФОТО

Сегодня, 21:40

В ОАЭ Трампа встретили традиционным арабским танцем - ВИДЕО

Сегодня, 21:20

На суде продемонстрирован видеоматериал, снятый во время оккупации села Зиланлы Губадлинского района и Зангилана

Сегодня, 21:00

Делегация РФ не поехала во дворец Долмабахче

Сегодня, 20:40

Министр экономики принял участие в сессиях и встречах в рамках Ежегодного собрания ЕБРР - ФОТО

Сегодня, 20:20

Индия и Пакистан продлили режим прекращения огня

Сегодня, 20:00

Али Асадов встретился с послом Китая в Азербайджане

Сегодня, 19:45

Балаханский нефтяник вернулся на родину с титулом двукратного чемпиона мира – ФОТО

Сегодня, 19:30

Азербайджан на саммите Европейского политического сообщества: Стратегический партнер в условиях глобальных вызовов

Сегодня, 19:10

Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Албанию - ФОТО

Сегодня, 18:58

Продолжается визит делегации Национального университета обороны Турции в Азербайджан - ФОТО

Сегодня, 18:45

«Последний звонок» в школах Баку пройдет скромно

Сегодня, 18:30

Халг Банк стал первым банком в стране, получившим лицензию ЦБ на осуществление инвестиционных услуг

Сегодня, 18:15

Прошел финал конкурса «Битва интеллектов»

Сегодня, 18:00

При поддержке PASHA Holding открылось новое социальное предприятие в рамках проекта «Поддержка социального развития одиноких матерей»

Сегодня, 17:47

Директора бакинской школы обвиняют во взятках и незаконной сдаче школьных помещений в аренду

Сегодня, 17:46

В связи со строительством нового тоннеля будет полностью ограничено движение на одной из дорог

Сегодня, 17:22

В Турции произошло сильное землетрясение

Сегодня, 17:16

«Узурпатор твой папаша»: В парламенте Армении вновь разгорелся скандал

Сегодня, 17:10

В Сумгайыте столкнулись маршрутный автобус и грузовик

Сегодня, 17:05
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50