В Астане обсуждено текущее состояние азербайджано-казахстанских двусторонних отношений

Представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Халаф Халафов 16 мая посетил столицу Республики Казахстан Астану.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в рамках визита Х. Халафов провел встречи с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Республики Казахстан Муратом Нуртлеу и помощником Президента Республики Казахстан по международным вопросам Ержаном Казыханом. На встречах обсуждалось текущее состояние двусторонних отношений, а также вопросы, представляющие взаимный интерес на региональном уровне.

В ходе обсуждений стороны подчеркнули, что в 20-летнюю годовщину союзнических отношений между нашими странами азербайджано-казахстанские отношения развиваются с нарастающей динамикой, а также обменялись мнениями о перспективах дальнейшего развития отношений, включая возможности расширения существующего сотрудничества в сфере транспорта, коммуникаций, торговли, логистики, строительства инфраструктуры, энергетики, развития региональных связей и других важных сферах. Стороны затронули вопросы сотрудничества на Каспийском море и подчеркнули важность расширения стабильности и сотрудничества в регионе.

Было также отмечено успешное сотрудничество обеих стран в многосторонних форматах. В этой связи состоялся обмен мнениями по вопросам, вытекающим из повестки дня председательства Азербайджана в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

В ходе визита Х. Халафов также встретился с генеральным секретарем СВМДА Кайратом Сарыбаем и заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан Алибеком Бакаевым. На встрече обсуждалась реализация повестки дня председательства в СВМДА.