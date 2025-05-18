Хикмет Гаджиев: Азербайджано-иранские отношения вступили в новый этап развития

Азербайджано-иранские отношения вступили в новый этап развития.

Как передает Report, об этом иранскому агентству Tasnim заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отдел по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Считаю, что отношения между Азербайджаном и Ираном вступили в новый этап развития", - сказал Х.Гаджиев.

Помощник президента Азербайджана также рассказал о факторах, способствовавших этому развитию.

"После официального визита президента Ирана [Масуда] Пезешкиана в Азербайджан, обсуждения, проведенные нашим президентом Ильхамом Алиевым один на один, а также дискуссии на уровне делегаций придали новый импульс, новое дыхание развитию ирано-азербайджанских отношений. Исходя из этого, наша задача с нашими коллегами из Ирана состоит в том, чтобы продвигать эти отношения еще дальше", – сказал он.