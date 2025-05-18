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Захарова отвергла инсинуации якобы о вмешательстве РФ в выборы в Румынии

First News Media23:10 - 18 / 05 / 2025
Захарова отвергла инсинуации якобы о вмешательстве РФ в выборы в Румынии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отвергла любые инсинуации якобы о возможности российского вмешательства в выборы в Румынии.

"МИД Румынии: "Во втором туре президентских выборов были обнаружены признаки российского вмешательства", - обратила внимание дипломат в своем Telegram-канале. - Во-первых, я бы попросила это выборами не называть".

"Во-вторых, в такое невозможно вмешаться, только вляпаться, - сказала Захарова. - Так что пусть никого своим электоральным не замазывают. Отмывайтесь сами!".

Источник: ТАСС

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