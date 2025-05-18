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Хикмет Гаджиев: Азербайджан и Иран должны продолжать экономическое сотрудничество, укреплять двусторонние связи

First News Media23:40 - 18 / 05 / 2025
Хикмет Гаджиев: Азербайджан и Иран должны продолжать экономическое сотрудничество, укреплять двусторонние связи

Азербайджан и Иран должны продолжать и укреплять связи экономического сотрудничества.

Мы счастливая развивающаяся страна в Евразийском регионе. У нас многосторонние связи сотрудничества с Турцией, Россией и Ираном.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев на панельном заседании в рамках Тегеранского диалогового форума, коснувшись в этой связи значения формата 3+3.

Отметив важность повышения функциональности региональных организаций, он подчеркнул деятельность Организации экономического сотрудничества, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и Организации исламского сотрудничества. «Мы сотрудничаем с Ираном также в рамках Организации исламского сотрудничества. Потому что для нас важен принцип исламской солидарности», - добавил Х.Гаджиев.

Говоря о том, что Азербайджан и Иран имеют общее историческое прошлое, помощник Президента сказал: «Мы можем совместно создавать и развивать модели для партнерства. Мы не должны позволять, чтобы кто-то устанавливал для нас порядок, а должны сами думать о процветании, развитии».

Хикмет Гаджиев также рассказал об экономических реформах, проводимых в Азербайджане, и инфраструктурных проектах международного значения. Он подчеркнул необходимость использовать реальные возможности, чтобы «принести пользу себе и нашим партнерам». Коснувшись в частности значения проекта Север – Юг, который переформатирует транспортный коридор Евразии, он сказал: «Нам следует попытаться выстроить для себя новую архитектуру безопасности и обозначить проекты, которые будут реализованы».

Отвечая на вопрос о Палестине, Х.Гаджиев отметил: «Организация исламского сотрудничества – один из самых важных действующих институтов. Азербайджан также поддерживает исламскую солидарность, основанную на справедливости и международном праве. Мы поддерживаем решение палестинского вопроса на основе решений и резолюций ООН по принципу «двух государств». Азербайджан ведет активную дипломатическую деятельность в различных регионах на основе своей геополитической идентичности – Южный Кавказ, Каспийский и Черноморский бассейны, постсоветское пространство, Центральная Азия, Ближний Восток и так далее».

Комментируя мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией, помощник Президента подчеркнул: «Сейчас Азербайджан создал новый статус-кво и реальность в регионе. Есть благоприятные условия для мира. Одержанная нами Победа завоевана ценою крови нашего народа. Военные элементы в отношениях Азербайджана и Армении, особенно военная агрессия и оккупация, исключены из повестки. Оккупации был положен конец военно-политическими средствами. Азербайджан хочет вести регион к миру и стабильности. Мы знаем, что конституция – это внутреннее дело каждой страны, но при условии, что она не представляет угрозы для другой страны, в ней нет территориальных претензий. В конституции Армении все еще сохраняются территориальные претензии к Азербайджану, и это положение должно быть исключено оттуда. Региональные вопросы должны решаться самими странами региона. К сожалению, некоторые внешние силы пытаются вмешиваться в регион, вести геополитические интриги. В настоящее время в системе международных отношений наблюдаются напряженность и неконструктивные процессы».

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