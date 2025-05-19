В Киеве состоялось мероприятие, посвященное 85-летию выдающегося поэта, переводчика украинской литературы Аббаса Абдуллы - ФОТО

В Киеве в Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко при Министерстве иностранных дел состоялся литературно-художественный вечер, приуроченный к 85-летию со дня рождения азербайджанского поэта, переводчика украинской литературы, дипломата Аббаса Абдуллы (1940-2019).

Организаторами выступили посольство Азербайджана в Украине, Украинско-Тюркский Центр при поддержке адвоката Шамси Магеррамова. Куратор мероприятия— Марына Гончарук.

Как отмечают организаторы, Аббас Абдулла был самым выдающимся и плодотворным азербайджанским переводчиком и исследователем украинской литературы, на высокохудожественном уровне владел украинским языком, переводил украинскую литературу с оригинала, знал украинскую культуру, историю, менталитет, традиции.

В начале мероприятия было зачитано письмо от Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины к организаторам и участникам мероприятия, в котором был отмечен огромный вклад Аббаса Абдуллы в развитие украинско-азербайджанских связей а также ценность его переводческого наследия, важность почтения памяти.

Со вступительным словом выступил чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев. В своей речи он отметил важность развития культурного диалога между Украиной и Азербайджаном, а также актуализации страниц истории двусторонних отношений, изучения литературного наследия выдающихся личностей, которые посвятили себя культурной дипломатии между нашими странами, в частности, Аббаса Абдуллы.

Народный депутат Украины Сергей Нагорняк поблагодарил Азербайджан за последовательную поддержку территориальной целостности и всестороннюю помощь для Украины. Он отметил, что Азербайджан является братской для Украины страной и подобные мероприятия в Киеве выражают уважение к азербайджанской культуре, языку, традициям.

Киевский адвокат Шамси Магеррамов, при поддержке которого состоялось мероприятие, отметил: «Аббас Абдулла был одним из тех, кто связал Украину и Азербайджан крепкой культурной нитью. Он строил мосты между нашими народами через слово, через уважение и через глубокое понимание обеих культур. Я как украинский азербайджанец считаю своим долгом быть частью тех инициатив, которые сближают Украину и Азербайджан еще больше и помнить тех, кто посвятил свою жизнь этому великому делу».

В рамках мероприятия выступили украинские коллективы, которые исполнили азербайджанские танцы и песни. Воспитанники Киевской школы украинского танца «Барвиночок» исполнили азербайджанский танец с гавалами и «Аг чичек», а вокальный ансамбль народной песни «Веселад» - песню «Сен гельмез олдун» и песню Сами Юсуфа по мотивам газели Насими. Также на бандуре прозвучал гимн Азербайджана и азербайджанские мелодии, которые исполнила Марина Вишневская. Прозвучали стихи Аббаса Абдуллы в исполнении активистки Полины Пятницы, которая изучает азербайджанский язык на факультативе Украинско-Тюркского Центра (факультатив функционирует при поддержке Шамси Магеррамова).

Куратор мероприятия Марына Гончарук рассказала, что за высокохудожественные переводы украинской литературы на азербайджанский язык Аббас Абдулла стал лауреатом Литературной премии им. М.Т.Рыльского в 1984 году (самая высокая государственная награда Украины, которую вручают переводчикам). «Он всецело полюбил украинский народ, его культуру, и, хотя дальнейшая жизнь Аббаса Абдуллы развивалась стремительно, он стал не только одним из величайших поэтов, переводчиков, литературоведов Азербайджана, но и влиятельным общественным, политическим деятелем, дипломатом. Однако любовью его жизни все же стала Украина, и ее литературу, культуру на высокохудожественном уровне представил азербайджанскому народу Аббас Абдулла. Его перу принадлежат более 200 работ и несколько монографий об азербайджанско-украинских литературных связях за период 100 лет (1840-1940), исследования об азербайджанской «Шевченкиане» и о деятельности украинского общества «Просвита» в Баку в начале прошлого века. Он является автором нескольких сборников авторских стихов, в частности «Отчий порог» (1970), «Черно-белый мир» (1980), «Лицом к рассвету» (1984), «Караван, идущий в вечность» (1987), в которые входили циклы «Украинские узоры» — стихи, посвященные украинской тематике. Как переводчик и составитель приложил значительные творческие усилия к созданию двух антологий украинской поэзии — «Знамя и солнце» (1978), «Мосты» а также сборника стихов Т. Шевченко «Думы мои, думы мои», сборника украинской прозы «Золотая пшеница» (все - 1979). В переводе Аббаса Абдуллы вышли «Наталка Полтавка» Ивана Котляревского, сборник «Русалка» Леси Украинки, «Жажда» Максыма Рыльского, «Протуберанцы сердца» и «Стихи и поэмы» Ивана Драча. На украинский язык отдельные произведения Аббаса Абдуллы перевели Мыкола Мирошныченко, Павло Мовчан, Дмытро Павлычко, Петро Перебыйнис и другие», — рассказала Марына Гончарук.

Также гости мероприятия ознакомились с фотовыставкой, в рамках которой были представлены фотографии ярких страниц жизни Аббаса Абдуллы, связанные с Украиной. Участников литературно-художественного вечера угощали азербайджанским чаем и азербайджанскими сладостями.

На мероприятии присутствовали представители Министерства иностранных дел Украины, посольств других государств, друг Аббаса Абдуллы — украинский переводчик, поэт, чрезвычайный и полномочный посол Сергей Борщевский, преподаватели и студенты Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Киевского национального лингвистического университета, Государственного университета «Киевский авиационный институт» и других.