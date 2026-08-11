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Лига чемпионов УЕФА: «Сабах» проведет решающий матч

First News Media08:53 - Сегодня
Лига чемпионов УЕФА: «Сабах» проведет решающий матч

Чемпион Азербайджана "Сабах" сегодня проведет ответную встречу в рамках III квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Команда под руководством Валдаса Дамбраускаса примет датский "Орхус".

Главным арбитром встречи назначен французский рефери Вилли Делажо. На поле ему будут помогать соотечественники Эрван Финжан и Валантен Эврар. Обязанности четвертого судьи возложены на Эрика Ваттеллье. В комнате VAR будет работать Бастьен Дешпи, а функции AVAR выполнит Николя Ренвий.

Поединок пройдет на стадионе Bank Respublika Arena и начнется в 20:00.

Напомним, что первая игра между командами завершилась победой датского клуба со счетом 2:1.

В предыдущих квалификационных раундах "Сабах" выбил из борьбы валлийский ТНС и финский "КуПС". В случае успешного прохождения этого этапа "совы" в раунде плей-офф Лиги чемпионов встретятся с победителем пары "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль) - "Црвена Звезда" (Сербия).

Источник: Oxu.Az

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