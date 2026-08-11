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Покорится ли «Сабаху» скандинавский барьер

First News Media09:33 - Сегодня
Покорится ли «Сабаху» скандинавский барьер

Азербайджанский футбольный клуб «Сабах» оказался в весьма непростой ситуации после поражения от датского «Орхуса» со счётом 1:2 в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

С одной стороны, команда показала атакующий футбол, с другой, хромала реализация созданных моментов. Теперь азербайджанскому клубу предстоит ответная встреча в Баку, где команда будет стремиться отыграть минимальное отставание и продолжить борьбу за выход в следующий раунд. Поражение в Дании с разницей в один мяч оставило «совам» вполне реальные шансы на сотворение своеобразного камбэка.

Для выхода в стадию плей-офф квалификации подопечным Вальдаса Дамбраускаса необходимо победить с разницей в два мяча.

Есть также вариант выиграть в серии пенальти, до чего доводить дело не очень уж хочется. Домашняя поддержка и опыт предыдущих матчей квалификации могут сыграть немаловажную роль в этой встрече.

 

ВАЛЬДАС ДАМБРАУСКАС

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФК «САБАХ»

Разница в один гол – не такая уж и большая, поэтому считаю, что для обеих команд этот матч будет волнительным. Считаю, что мы отыграем этот гол. Все наши футболисты в полном здравии и готовы к игре. Мы сделаем все возможное, чтобы выиграть, и, чтобы весь Азербайджан гордился нами.

Статистика датского матча показывает, что бакинский клуб превзошел своего соперника практически во всех аспектах, кроме главного. Правда, чемпион Азербайджана сумел сравнять счет в концовке, но просмотр видео-повтора зафиксировал в том эпизоде положение вне игры. «Сабах» больше владел мячом, и нанес 15 ударов по воротам, тогда как их соперник 10 ударов. Преимущество было и по ударам в створ ворот, четыре на три. К сожалению, два из этих трех ударов оказались результативными. Немного неудачно действовал в некоторых эпизодах защитник «сов» Стив Сольве, особенно в моменте со вторым пропущенном мячом. Уверены, что в ответной игре он постарается быть более внимательным. «Орхус» старался активно использовать свой правый фланг, а после середины второго тайма начал активнее задействовать левый. Датчане опасно контратакуют. В домашней игре «Сабаху» может помочь высокий прессинг, особенно он будет продуктивен, если команда быстро отыграет отставание в один мяч. Бакинцы хорошо выполняли передачи вразрез линии обороны соперника, благодаря чему создавали немало опасных моментов. Главный вселяющий оптимизм фактор по итогам первой встречи заключается в том, что «Сабах» играл не хуже соперника и вполне может сотворить это же в Баку. Только теперь, необходима лучшая реализация.

Оптимальным вариантом будет, если в основе в атакующей линии появятся на поле Миккельс, Шимич и Мбина. На позиции ложной девятки во всей красе себя может вновь показать Алексей Исаев. Следует быть весьма внимательными в обороне, особенно с нападающим из Уганды Джеймсом Богере. Этот 18-летний форвард оформил дубль в первом поединке и, даже, был близок к хет-трику. Однако, футбол - игра командная. Этот фактор отмечал на предматчевой пресс-конференции и сам Дамбраускас.

ВАЛЬДАС ДАМБРАУСКАС

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФК «САБАХ»

Наш соперник не состоит из одного футболиста: в его составе есть 11 хороших футболистов. Отмечу, что это такая команда, которая, даже, если и создает мало голевых моментов, умеет ими хорошо воспользоваться. У нас есть ошибки, которые мы должны исправить. Кто лучше проанализирует свои мелкие детали, тот и победит. Все кроется в мелких деталях.

Сегодня всё будет зависеть от самого «Сабаха». Команде предстоит сыграть смело, дисциплинированно и использовать каждый шанс у ворот соперника. Сможет ли «Сабах» отыграться и подарить болельщикам ещё одни яркие эмоции в главном клубном турнире Старого света? Ответ на этот вопрос мы получим совсем скоро, домашняя игра «Сабаха» расставит все точки над «И». А дома, как говорится, и стены помогают.

ЭМИН АХМЕДОВ

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