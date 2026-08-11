Марк Цукерберг сообщил о главном риске развития искусственного интеллекта

Основатель корпорации Meta Марк Цукерберг 10 августа опубликовал манифест, в котором изложил свое видение развития искусственного интеллекта (ИИ).

По его мнению, главная опасность для общества заключается в том, что одна организация или страна получит слишком большой контроль над этой технологией.

«Самый большой риск заключается в том, что одно правительство или организация обладают слишком большой властью над технологией», — приводит текст манифеста портал Axios.

По его словам, наиболее распространенные опасения преувеличены и не учитывают все позитивные аспекты, которые может обеспечить ИИ. Цукерберг подчеркнул, что будущее ИИ должно строиться на принципах свободы, открытых исследований, конкуренции и равного доступа к возможностям.

Основатель Meta подчеркнул необходимость лидерства США и демократических стран в этой сфере, чтобы человечество «сохранило контроль над сверхинтеллектом». Он отметил, что чрезмерное регулирование может замедлить развитие американских моделей и позволить другим государствам получить технологическое преимущество.

Глава Meta заявил, что компания намерена сделать передовые инструменты искусственного интеллекта доступными для широкого круга пользователей. Он добавил, что будущие ИИ-агенты Meta должны получить более высокий уровень защиты данных, включая возможность полностью приватного режима, при котором даже компания-разработчик не сможет получать доступ к информации пользователя.

Согласно сообщению издания Business Insider, гендиректор OpenAI Сэм Альтман заявил, что развитие ИИ достигло так называемой точки сингулярности — момента, когда технологический прогресс может стать стремительным и привести к масштабным изменениям в обществе. Он отметил, что дальнейшее развитие искусственного интеллекта может оказать положительное влияние на весь мир.