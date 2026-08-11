 Марк Цукерберг сообщил о главном риске развития искусственного интеллекта | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Марк Цукерберг сообщил о главном риске развития искусственного интеллекта

First News Media09:06 - Сегодня
Марк Цукерберг сообщил о главном риске развития искусственного интеллекта

Основатель корпорации Meta Марк Цукерберг 10 августа опубликовал манифест, в котором изложил свое видение развития искусственного интеллекта (ИИ).

По его мнению, главная опасность для общества заключается в том, что одна организация или страна получит слишком большой контроль над этой технологией.

«Самый большой риск заключается в том, что одно правительство или организация обладают слишком большой властью над технологией», — приводит текст манифеста портал Axios.

По его словам, наиболее распространенные опасения преувеличены и не учитывают все позитивные аспекты, которые может обеспечить ИИ. Цукерберг подчеркнул, что будущее ИИ должно строиться на принципах свободы, открытых исследований, конкуренции и равного доступа к возможностям.

Основатель Meta подчеркнул необходимость лидерства США и демократических стран в этой сфере, чтобы человечество «сохранило контроль над сверхинтеллектом». Он отметил, что чрезмерное регулирование может замедлить развитие американских моделей и позволить другим государствам получить технологическое преимущество.

Глава Meta заявил, что компания намерена сделать передовые инструменты искусственного интеллекта доступными для широкого круга пользователей. Он добавил, что будущие ИИ-агенты Meta должны получить более высокий уровень защиты данных, включая возможность полностью приватного режима, при котором даже компания-разработчик не сможет получать доступ к информации пользователя.

Согласно сообщению издания Business Insider, гендиректор OpenAI Сэм Альтман заявил, что развитие ИИ достигло так называемой точки сингулярности — момента, когда технологический прогресс может стать стремительным и привести к масштабным изменениям в обществе. Он отметил, что дальнейшее развитие искусственного интеллекта может оказать положительное влияние на весь мир.

Поделиться:
516

Актуально

Политика

Уиткофф: Президент Азербайджана — сильный лидер, готовый к сложным шагам ради ...

Политика

Против колониальной политики Франции принята «Кортская декларация»

Общество

Грозы, ливни и порывистый ветер: Фактическая погода в Азербайджане

Общество

Готовит ли сегодняшняя система образования к завтрашнему миру?

В мире

Атака на саудовское судно в Баб-эль-Мандебском проливе: есть погибшие

WSJ подсчитала сумму ущерба военной инфраструктуре США от ударов Ирана

В Колумбии количество жертв землетрясения выросло до 164 - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

СМИ узнали о диалоге Турции с Россией и Украиной из-за атак на суда в Черном море

Выбор редактора

Кто кому платит: провал сделки ФИФА обнажил раскол между богатой Европой и развивающимися странами

От имени всех, не спросив каждого: «единогласие» УЕФА разошлось с позициями Баку и Праги

Bank of Baku: рост в долг, тающая доходность кредитов и растущие выплаты акционерам

AFB Bank, Yelo Bank и AccessBank: новая тройка возглавила антирейтинг Центробанка в июне

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Новости для вас

Число жертв землетрясения в Колумбии достигло 111 человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Из-за жары Дунай обмелел: из воды показались затонувшие немецкие корабли времен Второй мировой - ФОТО

ИИ впервые создал жизнеспособные вирусы, которых не существует в природе

С этой даты приостанавливается движение поездов между станциями метро «Низами» и «28 Мая» - ВИДЕО

Последние новости

Атака на саудовское судно в Баб-эль-Мандебском проливе: есть погибшие

Сегодня, 13:03

Уиткофф: Президент Азербайджана — сильный лидер, готовый к сложным шагам ради мира

Сегодня, 13:00

Как не стать жертвой мошенников при онлайн-покупках: Предупреждение МВД - ФОТО

Сегодня, 12:54

Совместное заявление США, Армении и Азербайджана в центре внимания турецких медиа - ФОТО

Сегодня, 12:42

Месси взял паузу в футбольной карьере 

Сегодня, 12:33

Против колониальной политики Франции принята «Кортская декларация»

Сегодня, 12:25

WSJ подсчитала сумму ущерба военной инфраструктуре США от ударов Ирана

Сегодня, 12:20

Грозы, ливни и порывистый ветер: Фактическая погода в Азербайджане

Сегодня, 12:10

Умерла звезда фильма «31 июня» Наталья Трубникова - ВИДЕО

Сегодня, 11:52

Готовит ли сегодняшняя система образования к завтрашнему миру?

Сегодня, 11:45

Ким Кардашьян снова ограбили 

Сегодня, 11:35

В Колумбии количество жертв землетрясения выросло до 164 - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:30

СМИ узнали о диалоге Турции с Россией и Украиной из-за атак на суда в Черном море

Сегодня, 11:15

В МВД прокомментировали информацию о новых камерах на дороге в аэропорт - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:08

Крупная партия наркотиков изъята в Азербайджане

Сегодня, 11:00

Слезоточивый газ и водометы: в Индии разогнали протестующих из-за экзаменов — ВИДЕО

Сегодня, 10:58

Северная Корея переживает аномальную жару: власти рекомендуют суп из собачьего мяса

Сегодня, 10:52

МИД Азербайджана поздравил Чад с Национальным днем - ФОТО

Сегодня, 10:47

Новый «Человек-паук» с Томом Холландом установил исторический рекорд - ВИДЕО

Сегодня, 10:44

СМИ: Трампа во время игры в гольф защищал ЗРК Avenger из-за угроз от Ирана - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 10:40
Все новости
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az
1news TV

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

8 августа 2025 года в Белом доме состоялся исторический трехсторонний саммит с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10