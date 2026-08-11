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ЕС или ЕАЭС: Москва требует ясности от Еревана

First News Media09:41 - Сегодня
ЕС или ЕАЭС: Москва требует ясности от Еревана

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин указал на путанность заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна о референдуме по вопросу вступления Армении в Евросоюз или пребывания в ЕАЭС.

Как отметил замминистра, статья 205 Конституции Армении предполагает, что подобный референдум по вопросам членства в надгосударственных международных организациях должен инициироваться именно правительством Армении. В то же время, продолжил он, при обсуждении в 2025 году будущего закона "О начале процесса вступления в Европейский союз" армянская сторона утверждала, что, несмотря на положения Конституции, его принятие не требует проведения референдума, поскольку данный документ - всего лишь ничего не значащая политическая декларация. "Теперь же мы слышим, что результаты июньских выборов в Армении якобы уже сами по себе являются свидетельством общенациональной поддержки проевропейского курса, дальнейшего внедрения в стране европейских норм и правил, а значит - снова нет необходимости в референдуме", - указал замминистра в интервью ТАСС.

"Напомню, что в ходе предвыборной кампании Пашинян делал порой диаметрально противоположные и путаные заявления. При этом иногда также довольно откровенно признавал, что Армению в ЕС пока никто не приглашал и что его членом она вообще может никогда и не стать, - добавил он. - Сказано было уже действительно очень многое, однако ясности это совсем не прибавляет".

По словам Галузина, именно поэтому лидеры России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана заявили о необходимости узнать, что же на самом деле думают жители Армении по данному поводу. "Причем не в абстрактно-теоретическом плане (хотите ли вы в ЕС?), а в конкретно-практическом: готовы ли вы отказаться от членства в ЕАЭС ради перспективы - не вполне очевидной - присоединения к ЕС в будущем? Поскольку именно такая формулировка вопроса будет наиболее честной по отношению к самим гражданам Республики Армения. Да и к остальным членам ЕАЭС тоже", - заключил собеседник агентства.

Ереван в последнее время заявляет о курсе на интеграцию с Евросоюзом. Парламент Армении 26 марта 2025 года принял закон о начале процесса вступления республики в ЕС. При этом Пашинян утверждал, что Ереван не намерен выходить из ЕАЭС и рассчитывает совмещать членство в организации и интегрирование в ЕС до тех пор, пока это будет возможно. Как отмечал президент России Владимир Путин, интеграция в ЕС автоматически влечет за собой прекращение взаимодействия Армении с ЕАЭС, потерю всех сопутствующих этому преференций, от которых Ереван выигрывал все время пребывания в Евразийском экономическом союзе.

На состоявшемся 29 мая в Астане саммите ЕАЭС лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли совместное заявление, в котором указывается, что они разделяют позицию о необходимости проведения в Армении общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС.

Источник: ТАСС

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