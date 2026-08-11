Число погибших в результате ночной атаки РФ на Запорожье возросло до шести

Запорожская область пережила одни из самых жестоких суток с начала российско-украинской войны — шесть человек погибли, еще 52 получили ранения в результате масштабных российских ударов по Запорожью и Запорожскому району.

Соответствующую информацию обнародовал глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в своем телеграм-канале.

По его словам, всего в течение суток российские войска нанесли 938 ударов по 58 населенным пунктам Запорожской области. Фактически каждый населенный пункт подвергался в среднем более чем 16 ударам за сутки.

Отмечается, что российские войска совершили 23 авиационных удара по Запорожью, Малокатериновке, Новониколаевке, Терноватому, Вольнянску, Разумовке, Новому Полю, Барвиновке, Самойловке, Заливному, Егоровке и Свободе.

Также поступило 341 сообщение о повреждении жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.