Адвокат отказался защищать обвиняемого в избиении туристки в отеле в Кахетии - ВИДЕО

Адвокат Лаша Капанадзе сообщил на своей странице в социальной сети Facebook о том, что отказывается защищать интересы обвиняемого по делу об избиении туристки в отеле в Кахетии Георгия Чигладзе.

«Когда подзащитный не выполняет те указания адвоката, которые необходимы для дела и являются частью стратегии эффективной защиты, в таких случаях адвокат вынужден отказаться от дела, поскольку однозначно возникает конфликт интересов», - пишет Л. Капанадзе в Facebook, подчеркивая, что несмотря на то, какие бы разногласия и неопределённость ни возникали, в конечном итоге грузинская сторона всегда будет поддерживать друг друга.

Причины, по которым он прекратил защищать Георгия Чигладзе, адвокат раскрывать не стал.

Напомним, Георгий Чигладзе был задержан после инцидента. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 120 Уголовного кодекса Грузии - умышленное причинение легкого вреда здоровью. Максимальное наказание по этой статье - до трех лет лишения свободы. Ранее задержанный Г.Чигладзе решением суда был отпущен под залог в размере 5 000 лари (более 3,2 тыс манатов).

Читайте по теме:

МВД Грузии задержало ударившего русскоязычную иностранку - ВИДЕО

Мужчина, ударивший туристку в Грузии, отпущен под залог: «Сожалею о содеянном…» - ВИДЕО

Почему в грузинском отеле избили туристку: все версии резонансного конфликта