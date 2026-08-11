СМИ: Трамп не спешит возобновлять масштабные удары по Ирану

Президент США Дональд Трамп вернулся к выжидательному подходу в отношении Ирана, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных должностных лиц американской администрации.

По ее сведениям, "не желая продолжать полномасштабную войну и настороженно относясь к дипломатическим переговорам, Трамп применяет выжидательный подход, который даст больше времени финансовым санкциям и американской блокаде морских портов Ирана для того, чтобы нанести экономический ущерб". Подобную тактику, пишет издание, активно продвигали помощники президента США.

Вместе с тем некоторые специалисты указывают, что Иран может дать отпор при подобной тактике. "Может ли американская блокада Ирана ухудшить и без того тяжелую экономическую ситуацию? Безусловно, именно поэтому никому не стоит ожидать, что Иран будет сидеть сложа руки. Он даст отпор, - приводит издание мнение Эрика Брюера, который ранее работал в американской администрации и разведывательных ведомствах, занимаясь в том числе вопросами иранской ядерной программы. - Иран доказал, что обладает более высоким болевым порогом, чем Соединенные Штаты. Я не вижу ничего, что бы указывало на изменения в этом. У США нет хороших вариантов, только плохие".

Источник: ТАСС