Трамп заявил, что замена Инфантино на посту президента ФИФА стала бы ошибкой
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что замена Джанни Инфантино на посту президента Международной федерации футбола (ФИФА) стала бы ошибочным шагом.
"ФИФА допустила бы ужасную ошибку, если бы по какой-то причине даже рассматривала возможность смены ее президента Джанни Инфантино, - отметил президент США в Truth Social. - Он великолепен, он только что руководил проведением чемпионата мира, который был в четыре раза успешнее, чем предыдущие". "Если он [Инфантино] уйдет, то это никогда больше не будет успешным и не принесет прибыли", - подчеркнул Трамп, имея в виду проведение чемпионатов мира по футболу в будущем.
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