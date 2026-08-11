СМИ: из самолета сделали «приманку», чтобы тайно вывезти Трампа из Турции

Президента Дональда Трампа вывезли из Турции в рамках беспрецедентной секретной операции из-за угрозы покушения со стороны Ирана, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на американского чиновника.

Издание сообщает, что 8 июля после саммита НАТО глава государства улетел на военном самолете. При этом Белый дом утверждал, что лидер находится на борту номер один (Air Force One). На глазах журналистов политик сел в этот самолет, через несколько минут его тайно пересадили в C-32A ВВС. Это воздушное судно обычно используется для погрузки еды и других припасов перед полетом.

«Это сделало Air Force One „приманкой“, на борту которой находились представители СМИ и некоторые сотрудники Белого дома», — сказал источник.

Он добавил, что в последние 30 лет были и другие случаи использования схемы с подменой самолетов.

Как отмечает газета, в правительстве США уже несколько десятилетий существуют опасения по поводу террористических замыслов Ирана против американских политиков, включая Трампа. Эти опасения недавно усилились в связи с конфликтом на Ближнем Востоке и устранением многих военных и политических лидеров Исламской Республики.