В Баку на некоторых направлениях зафиксированы пробки
В некоторых районах Баку наблюдается транспортная загруженность.
Как передает 1news.az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом (NİİМ), в настоящее время заторы наблюдаются на следующих участках:
- Баку-Сумгайытское шоссе - в направлении станции метро "20 Января";
- Улица Алы Мустафаева - в направлении проспекта Зия Буниятова;
- Проспект Зия Буниятова - от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
- Первая Приозерная дорога - в направлении проспекта Зия Буниятова;
- Улица Узеира Гаджибейли - до пересечения с проспектом Азадлыг.
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