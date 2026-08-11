Дорожная полиция призвала водителей и пешеходов к осторожности из-за непогоды

Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось к участникам дорожного движения в связи с нестабильными погодными условиями.

Как сообщает 1news.az, водителей призвали учитывать погодные условия и состояние дорог, а при управлении автомобилем быть особенно внимательными и осторожными.

"В условиях осадков и ограниченной видимости необходимо снизить скорость, увеличить дистанцию между транспортными средствами, избегать резких маневров и торможений, а также правильно использовать световые приборы автомобиля", - говорится в обращении.

Пешеходов также призвали соблюдать особую осторожность на дорогах.

В полиции отметили, что во время дождя из-за снижения видимости и скользкого дорожного покрытия может увеличиться тормозной путь автомобилей. В связи с этим пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных местах, не выходить внезапно на проезжую часть и не пользоваться устройствами, отвлекающими внимание, во время перехода.

Водителей и пешеходов призвали строго соблюдать правила дорожного движения и ответственно относиться к безопасности в условиях ожидаемой неблагоприятной погоды.