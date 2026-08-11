В Баку спасатели извлекли из воды тело мужчины

В поселке Бузовна Хазарского района города Баку в море, в неконтролируемой зоне примерно в 2 км от ближайшего водоспасательного пункта, обнаружено тело человека.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

В связи с поступившим сигналом к поисково-спасательным работам были привлечены водолазы-спасатели Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасанию на водах.

Водолазы извлекли из воды тело Аллахвердиева Сеймура Садиг оглу (1996 года рождения) и передали его по назначению.