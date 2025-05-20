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Еще одна смерть блогера в Латинской Америке за неделю: модель убита «курьером» у себя дома - ВИДЕО

First News Media13:25 - Сегодня
Еще одна смерть блогера в Латинской Америке за неделю: модель убита «курьером» у себя дома - ВИДЕО

После недавнего убийства мексиканской инфлюенсерши и модели, новость об очередной жертве шокировала общественность, что также подчеркнуло высокий уровень фемицида в Латинской Америке.

В городе Кукута на севере Колумбии 15 мая была застрелена 22-летняя модель и блогер Мария Хосе Эступинан. По словам Магды Виктории Акосты, президента Национальной гендерной комиссии, подозреваемый, переодетый курьером, застрелил Эступинан в ее доме, когда она открыла дверь.

«Она была молодой, предприимчивой женщиной, у которой впереди была целая жизнь, но ее мечты были быстро разрушены, как и мечты многих женщин в этой стране», — сказала Акоста.

Местные правоохранительные органы сообщили, что ведётся проверка видеозаписи с камеры наблюдения, установленной рядом с домом погибшей. На записи зафиксирован мужчина, покидающий место происшествия в момент предполагаемого преступления.

«По предварительной информации, в адрес жертвы действительно поступали угрозы, а на подозреваемого ранее уже были поданы жалобы. В настоящее время мы принимаем все необходимые меры для установления обстоятельств случившегося и привлечения виновных к ответственности», — сообщил полковник Уильям Кинтеро, глава столичной полиции Кукуты, в комментарии местным СМИ.

Как известно, Мария также являлась жертвой домашнего насилия со стороны своего бывшего партнера. Как сообщается, за день до ее смерти судья вынес решение в пользу девушки, обязав ее обидчика выплатить Эступинан компенсацию в размере 30 миллионов песо, что составляет около 1554 долларов.

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Пока следствие продолжается, остаётся открытым вопрос не только о личности преступника, но и о безопасности женщин, ведущих публичную жизнь в Латинской Америке. Повторяющиеся трагедии вызывают обеспокоенность и требуют системного ответа. По словам Акосты, в Колумбии с января по август прошлого года пропали около 40 женщин, из них 34 — в Кукуте, где жила Эступинан. Многие были несовершеннолетними. Главный вопрос – как долго это будет оставаться нормой?

Источники: CNN, X.

Подготовлено: Джамиля Суджадинова

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