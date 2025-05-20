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Президент Азербайджана: Венгрия – одна из немногих стран, проводящих независимую политику

First News Media16:35 - Сегодня
Президент Азербайджана: Венгрия – одна из немногих стран, проводящих независимую политику

Венгрия – одна из немногих стран, проводящих независимую политику. Проводить независимую политику, особенно в рамках Европейского Союза, достаточно сложно.

Об этом сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

«Потому что существует много правил, много устоявшихся принципов, одним из которых, естественно, является единая внешняя политика Европейского Союза. Тем не менее, мой друг Виктор Орбан всегда ставил государственные и национальные интересы Венгрии превыше всего. Мы это приветствуем», - отметил глава государства.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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